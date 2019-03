El Colegio Preuniversitario de Escobar -que lleva el nombre de Ramón Antonio Cereijo- establecimiento de nivel medio gestionado por la Universidad de Buenos Aires en articulación con el Municipio de Escobar y la Dirección General de Educación y Cultura bonaerense, presentó a su flamante rector. Se trata de Leandro Rodríguez, quien hasta hace unos días se desempeñaba en igual funciones en otra de las escuelas preuniversitarias de la casa de estudios, el prestigioso Carlos Pellegrini.

“Nos llena de orgullo saber que la Universidad de Buenos Aires está transfiriendo todo su potencial académico para que los más de 500 chicos y chicas que en pocos días comienzan el curso de ingreso estudien en lo que será el mejor colegio de la provincia de Buenos Aires”, resaltó el intendente Ariel Sujarchuk luego del encuentro mantenido en el Palacio Municipal junto al propio Rodríguez y el titular del Consejo Superior Académico del Colegio Cereijo y secretario de Hacienda de la casa de estudios, César Albornoz.

“A nivel personal resulta un honor y un gran desafío asumir este puesto para construir, junto al intendente y la Universidad de Buenos Aires, una escuela que será faro dentro de la educación pública en la provincia y en toda la Argentina. Creo que la comunidad de Escobar se merecía una escuela así, que articule la excelencia académica y la inclusión de las nuevas generaciones”, destacó Rodríguez, de 42 años, rector del Carlos Pellegrini desde 2015 y anteriormente vicerrector de la misma casa de estudio desde 2008.

Es licenciado en Economía, título que obtuvo en la Facultad de Ciencias Económicas, y tiene una maestría en Economía de Servicios Públicos en red de la Universidad de Barcelona, España.

Con la incorporación de Rodríguez, el Colegio Preuniversitario de Escobar reúne en su cuerpo de autoridades académicas a quienes hasta hace unos días eran los rectores del Carlos Pellegrini y del Nacional de Buenos Aires, Gustavo Zorzoli; y al titular del Consejo Superior del Instituto Libre de Segunda Enseñanza , César Albornoz. Además, a destacados especialistas de la educación universitaria, por parte de la Universidad de Buenos Aires se encuentran Eduardo Cajide, ex decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo; Carlos Campolongo, profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales; Marilina Lipsman, subsecretaria de Innovación y Calidad Académica de la casa de estudios; Marcelo Míguez, ex decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias; por parte de la Provincia, Florencia Castro, subsecretaria de Políticas Docentes y Gestión Territorial de la Dirección General de Educación y Cultura; y en representación del Municipio de Escobar, la ex directora de la Escuela Técnica 3 de Maquinista Savio, Nidia Curlo.