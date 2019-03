Los vecinos de José C. Paz siguen denunciando el total abandono del Municipio en lo referente a recolección...

Más de un centenar de mujeres se reunieron en la plaza de José C. Paz y marcharon hacia la comisaría...

Cecilia agrega que “al lugar no ingresan ambulancias, patrulleros, ni remises”. “Esperamos que en algún momento nos den una respuesta”, resignación.

“Pedimos un mejorado o un paliativo”, sin aspirar al asfalto. El Estado Municipal no piensa siquiera en darle dignidad a la gente de Mirador de Altube. “Con la lluvia las calles quedan anegadas, por ese lugar transitan chicos que van a la Escuela 9”, institución que también hizo el pedido ante distintas áreas del gobierno, y solo recibieron un número de expediente.

La denuncia llegó al Whatsapp de SMnoticias. “Presentamos firmas al Concejo Deliberante pero nos dijeron que no alcanzaban”, denuncia Cecilia, vecina de las calles Altube y Las Tres Marías, quienes no se acostumbran a la desidia del gobierno de Mario Ishii.

Vecinos de José C. Paz levantan firmas para un mejorado de las calles, pero les dicen que no alcanzan