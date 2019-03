Es en la categoría Sub 16. El joven comenzó a practicar a los 6 años y gracias a los talleres culturales...

Por último, el vecino Daniel expresó: “Es la primera vez que traigo a mi hija y la verdad que la escuela me parece hermosa, se nota que lo renovaron completamente, da gusto traer a nuestros hijos acá”.

Las familias presentes también opinaron acerca de la renovación del establecimiento donde concurren sus hijos. Lucila consideró: “La escuela quedó muy linda, antes se la veía bastante deteriorada. Cuando volvimos este año no pudimos creer lo cambiado que estaba todo”.

La directora de la Primaria 21, María Florencia Scialpini, sostuvo: “Este año cumplimos 110 años y esta renovación integral del edificio es algo que venimos soñando hace mucho tiempo. Esta obra nos llena de orgullo, esperanza y satisfacción porque no hay una fábrica mayor de sueños que una escuela. Es una comunidad que se lo merece, estamos felices y muy agradecidos”.

“Este es un día muy importante para San Fernando ya que hemos inaugurado la puesta en valor de dos escuelas con mucha historia. No hacemos más que seguir los objetivos que nos planteamos de tener una sociedad más justa, con mayor integración, inclusión e igualdad de oportunidades. La educación es una gran herramienta, por eso tratamos de invertir todo lo que se pueda para que los trabajadores de la educación y los alumnos tengan lugares dignos”, destacó el jefe comunal.