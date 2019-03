Los vecinos de José C. Paz siguen denunciando el total abandono del Municipio en lo referente a recolección...

Más de un centenar de mujeres se reunieron en la Plaza de José C. Paz y marcharon hacia la Comisaría...

En el barrio Néstor Kirchner “no andan las luces, no cortan el pasto, solo hacen un par de arreglos en las casitas del fondo donde hay gente del municipio viviendo”, agrega la vecina.

El Municipal aseguró que “son los mismos ‘carreros’ y vecinos del predio que hacen la mugre, y solo hay noticias de la mugre, no de cuando hacemos la limpieza”, señaló. Y es concreto, la ineficacia municipal excede al buen trabajo de los empleados. Las autoridades no son capaces de evitar que instantes después de que concluyeron las tareas de limpieza, chatarreros vuelvan a verter basura, como el mismo Silva nos mostró en una foto.

En contacto con SMnoticias, un empleado municipal de nombre Leonardo Silva en representación, dijo, del gobierno de Mario Ishii, informó que limpiaron el predio lindero al barrio Néstor Kirchner de José C. Paz, y acusó a los vecinos y a los chatarreros de “hacer la mugre”. La gente denuncia connivencia de funcionarios con los ‘carreros’.