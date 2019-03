Los vecinos de José C. Paz siguen denunciando el total abandono del Municipio en lo referente a recolección...

Más de un centenar de mujeres se reunieron en la Plaza de José C. Paz y marcharon hacia la Comisaría Primera para pedir la pronta liberación de Paola Córdoba y su hija, quienes fueron trasladadas a la Fiscalía Descentralizada de Malvinas Argentinas luego de que se supiera de la movilización.

