El intendente de Malvinas Argentinas estuvo presente este lunes en el acto de inicio lectivo de 2019 en la Escuela Secundaria 19 de la localidad de Tortuguitas. Allí, junto a la comunidad educativa, no solo compartió la ceremonia del comienzo de clases sino que también recorrió las instalaciones del lugar y explicó a los estudiantes las refacciones y mejoras que se hicieron en el edificio durante el receso escolar.

