Ricardo Antoniassi, director de Gestión Ambiental, Seguridad y Habilitaciones Industriales, explicó: “Este mástil se instaló en 1990 y hace años que no tenía mantenimiento. Luego de las intimaciones correspondientes y una orden de allanamiento de la Justicia procedimos al desmonte por un tema de precaución y cuidado de los vecinos”.

