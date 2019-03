De esta iniciativa participaron organizaciones religiosas, políticas, empleados municipales, empresas, miembros del Consejo Escolar y del Concejo Deliberante, padres, ex alumnos y vecinos que se inscribieron a través de las redes sociales del Municipio.

Este año, a través del programa Buen Comienzo, la iniciativa solidaria y colectiva que todos los años reúne a docentes, padres y ex alumnos para acondicionar las escuelas y jardines públicos antes del inicio de clases, se realizaron distintas intervenciones en las instituciones públicas de San Martín.