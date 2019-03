Es en la categoría Sub 16. El joven comenzó a practicar a los 6 años y gracias a los talleres culturales...

“Queremos agradece formalmente al Intendente por toda la obra que se llevó adelante. Para nosotros es una renovación enorme que en un principio creíamos imposible de tener instalaciones prácticamente hechas a nuevas. Son todos los baños de los chicos y los salones que quedaron nuevos, estamos anonadados y no podemos creer lo que tenemos ahora para comenzar el ciclo lectivo 2019”, manifestó Giménez.

En este sentido, subrayó: “Desde el día que llegamos invertimos en educación. Primero en todo lo que respecta a la educación no formal del Municipio, que son los Jardines Maternales, y los CEIM. Luego, tuvimos la necesidad de dedicarnos a algo que no tiene responsabilidad directa el Municipio, que son las escuelas públicas donde concurren nuestros vecinos. Nuestra bandera es la integración, la posibilidad de contener cada día más chicos, lo venimos haciendo con el deporte y la cultura, y mucho más con la educación”.

Por su parte, el legislador bonaerense consideró que “es un día de alegría para toda la comunidad y los vecinos de San Fernando ya que la emblemática Escuela Primaria 9 más la Escuela Secundaria 13 hoy abrió con sus instalaciones a nuevo”. “Es una obra de mucha importancia y de mucho esfuerzo porque la hicimos en estos tres meses donde no hubo clases, invertir y tener este tipo de escuelas en San Fernando es muy importante para nosotros”, añadió.