Además, como todos los años, San Martín Ríe ofreció lo mejor de la comedia con shows de stand up en los distintos espacios verdes. Y el ciclo de cine contó con grandes estrenos y clásicos que disfrutaron las familias bajo las estrellas en la Plaza Kennedy.

La propuesta cultural, recreativa y familiar que cada año propone el Municipio contó con recitales gratuitos y de calidad donde no faltó ningún estilo musical.

El ciclo culminó el fin de semana con las presentaciones de Los Cafres y Adriana Varela. Durante tres meses, familias y amigos participaron de shows, recitales, talleres, cine, stand up y muchas actividades.