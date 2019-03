“Esta es una escuela muy linda, con mucha historia. Tuve el honor de participar con Melchor Posse, mi padre, y el ex presidente Raúl Alfonsín de la inauguración de este establecimiento y también trabajamos en la búsqueda del terreno. Hoy es un proyecto educativo que sigue creciendo”, señaló.

This site is protected by wp-copyrightpro.com