El pasado fin de semana en la ciudad de Villa Martelli, el oriundo del barrio La Mascota de Benavídez, Gaspar Asprelli, se consagró campeón absoluto de Ajedrez en la categoría Sub 16. Con el salto de calidad que le otorgaron los talleres culturales del Municipio de Tigre, logró convertirse en el primer vecino en la historia que alcanza un título en la disciplina a nivel nacional, logro por el que fue felicitado por el intendente Julio Zamora.

