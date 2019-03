“El intendente Ducoté va a ser reelecto sin ninguna duda porque este fue un cambio paradigmático y hoy la gente puede esperar muchas obras más y no se puede obviar las cosas que se hicieron”, dijo Trindade y concluyó: “De este lado está el presente y el futuro y del otro lado está el pasado que viene cargado con algunas manchas que no se pueden sacar nunca más”.

En cuanto a su gestión al frente del cuerpo legislativo, Trindade opinó que el HCD “se ha enriquecido” y ha habido “una amplitud en la capacidad de debatir”. “Hoy está muy equilibrado, fui oposición mucho tiempo y antes los proyectos no pasaban las comisiones. Hoy, salvo algunas excepciones, la mayoría de los concejales pusieron por delante el bienestar de la gente”, dijo.

“Hace más de 30 que en Pilar no se edifica un hospital, nos dejaron amagues y esqueletos vacíos y este año vamos a tener el materno-infantil hecho con fondos municipales y una complejidad que va a ser envidiable en toda la región”, afirmó.