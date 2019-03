El jefe comunal, junto al diputado provincial Juan Andreotti, presenció la apertura de la flamante pista de skate, BMX y rollers, en la final patrocinada por la marca Monster Energy. Unos 60 competidores mostraron sus habilidades en las disciplinas Street, Park y Bowl. “Esta pista va a permitir una gran participación de chicos. Para nosotros el deporte es fundamental porque integra, incluye y da igualdad de oportunidades”, dijo Luis Andreotti.

El Municipio de San Fernando inauguró el Parque de Deportes Extremos, se trata de un nuevo espacio creado en el Parque del Bicentenario de la Independencia, ubicado en Sobremonte y Guido Spano.

El acto se realizó en conjunto con la Federación Argentina de Sakateboarding y se llevó adelante la final internacional que coronó al mejor skater argentino en el Skate Summer Tour 2019. El intendente de San Fernando, Luis Andreotti, realizó el corte de cinta junto al diputado provincial Juan Andreotti; el presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio; y deportistas.

“Estamos muy contentos de abrir este Parque de Deportes Extremos, que podríamos decir que es el Polideportivo 11, ubicado en el Parque del Bicentenario de la Independencia. Próximamente lo vamos a ampliar a 35 mil metros cuadrados más. Esta pista va a permitir una gran participación de chicos. Para nosotros el deporte es fundamental porque integra, incluye y da igualdad de oportunidades”, expresó el jefe comunal.

Durante toda la jornada los vecinos se acercaron para apreciar a los deportistas internacionales, disfrutaron de stands de comida y juegos para toda la familia en el Parque del Bicentenario de la Independencia.

El presidente de la Federación Argentina de Skateboarding y de la Asociación de Skaters Unidos de Argentina, Gabriel Beneitez, sostuvo: “Este es el campeonato más grande de la historia del skateboarding argentino, con 140 mil pesos en premios y todas las modalidades de skate. Además, inauguramos el Parque de Deportes Extremos de San Fernando, lo cual nos pone más que contentos porque esta pista es una de las más completas del país. Felicitamos a las autoridades de San Fernando por esta obra que nos ayuda a desarrollar este deporte en la Argentina”.

Por su parte, Aparicio consideró: “Para los sanfernandinos es un orgullo tener esta pista. Hoy la final más importante del skate se disputó en San Fernando y es gracias al trabajo que venimos realizando. Al principio, la pista va a estar abierta de miércoles a domingos a partir de las 14 hasta las 21 horas. A medida que aumenta la demanda de vecinos se van a abrir más días a la semana”.

Jorge ‘Ladas’ Amarilla, coach de la Selección Argentina de Skate, agregó: “Estamos muy contentos, por fin llegó la gran inauguración con un evento hermoso. Estamos agradecidos de tener una pista pública perfecta con todos los niveles, nos permite avanzar en este deporte”.

El reconocido skater, Darío Mattarollo, remarcó: “Increíble la pista como está, hay que darse cuenta que para que este deporte crezca las pistas se tienen que hacer con gente especializada y el Municipio de San Fernando lo hizo muy bien”.

Los chicos que participaron también opinaron del gran evento. Por ejemplo, Ailín de 11 años comentó: “El parque me gusta mucho, el torneo está bastante divertido. Hace siete años que práctico skate y tener este espacio es fundamental”.

Otro de los chicos Dante, dijo: “La estoy pasando muy bien, es como un sueño hecho realidad, conocí a uno de los mejores skaters del país. La pista está muy linda”. En tanto, su hermano Martín sostuvo: “La pista está buenísima, me parece muy buena idea de esta final internacional porque podemos ver de cerca a los mejores”.

Asimismo, Joaquín de Virreyes se acercó y dijo: “Cuando me dijeron que podía entrar al parque me puse como loco, la pista me encanta. En la semana voy a venir a probarla con mis amigos”.

El Parque de Deportes Extremos cuenta con dos bowl con plataforma de descanso perimetral y un sector de ´street´ con cajones, Gap, rampas planas, Hubba, barandas y escaleras, donde podrá practicarse skate, BMX y rollers.

“Desde el Municipio queremos fomentar que los chicos de San Fernando vengan, se integren y hagan amigos. Este parque nos llena de orgullo, los conocedores dicen que es una muy buena pista y eso nos deja más que conformes. Como siempre agradecemos al vecino que con el pago de sus tasas permite que podamos tomar estas decisiones políticas que tiene que ver con integración social”, concluyó Luis Andreotti.

Este certamen tuvo dos fechas clasificatorias, una de la modalidad Street en Mar del Plata y una de Park en Villa Carlos Paz. Desde la mañana los deportistas comenzaron a mostrar sus habilidades en las pruebas clasificatorias y la gran final de varones y mujeres en distintas modalidades culminó con la esperada entrega de premios.

Estuvieron presentes durante el evento, funcionarios del Departamento Ejecutivo y Legislativo del Municipio de San Fernando.