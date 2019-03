Los vecinos de José C. Paz siguen denunciando el total abandono del Municipio en lo referente a recolección de residuos. El servicio en el distrito que gobierna desde hace décadas Mario Ishii esta municipalizado, por lo que el Estado es el propio contralor, a diferencia de lo que sucede en todos los distritos con prestación privada. La situación en el barrio Néstor Kirchner es muy delicada.

José C. Paz se convirtió en un basural a cielo abierto, y gran parte de esa responsabilidad la tienen los mismos vecinos, sin embargo, el gobierno de Mario Ishii parece no querer o no poder hacer nada al respecto. Las campañas de concientización son una utopía si ni siquiera pasa el camión recolector, tal como sucede en el Barrio Néstor Kirchner.

Las imágenes llegaron al Whatsapp de SMnoticias e impresionan. Basura en descomposición en la misma entrada al complejo de viviendas. Caballos comiendo de la inmundicia y chatarreros que hacen de su necesidad un foco infeccioso para toda la zona.

¿Hará algo en Municipio en Crucero de la Argentina y Provincia de Buenos Aires?.