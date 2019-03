Lo aseguró el intendente, en el marco de una reunión junto a más de 250 vecinas, donde volvió a cuestionar el modelo económico del gobierno de Cambiemos que excluye a los sectores más vulnerables. Además, anunció la renovación de nuevas plazas, la construcción de una escuela secundaria y la refacción de la Técnica 3 y la Media 4.

En la Asociación de Amigos de la Tercera Edad de Benavídez Norte, el intendente de Tigre, Julio Zamora, destacó el aporte del Municipio para miles de familias, frente a crisis económica generada por el gobierno de Cambiemos. Lo hizo en el marco de una reunión junto a más de 250 vecinas, donde además anunció la renovación de las plazas 21 de Septiembre, Las Américas y La Mascota, para este año, y habló de la construcción y refacción de escuelas en la localidad.

“Es fundamental estar cerca de cada vecino porque hay mucha gente que ya perdió todo con las medidas insensibles del gobierno nacional. El Municipio destina más de 130 millones de pesos en ayuda alimentaria ante el sufrimiento y el desamparo de miles de familias de Tigre. Necesitamos una Argentina que privilegie el empleo y a los que menos tienen”, señaló Zamora.

Respecto a la reunión, la cual se extendió con un agasajo en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, el jefe comunal dijo: “Queremos aprovechar este encuentro para sumarnos a su incansable lucha por igualdad y comentarles las obras que estamos llevando adelante en Benavídez. Los vecinos pueden estar tranquilos que tienen una gestión municipal presente y activa para llegar a cada rincón de la ciudad”.

Zamora hizo un repaso sobre las políticas implementadas en su gestión en diferentes áreas como Salud, Educación y Seguridad. Posteriormente, las vecinas tuvieron la oportunidad de manifestar sus inquietudes.

Miriam, vecina de la zona, sostuvo: “Me pareció muy positiva la reunión con el intendente. De mi parte, estoy muy conforme con su gestión aquí en Benavídez. Tenemos una seguridad que no se ve en ninguna otra ciudad”. En tanto, Natalia, dijo: “Estoy agradecida con el Municipio porque están haciendo un buen trabajo. Me saque las dudas que tenía respecto a algunos temas, así que me voy conforme”.

Sobre las obras previstas para el 2019 en la localidad, Zamora destacó la construcción con fondos municipales de una escuela secundaria y la refacción de las escuelas Técnica 3 y Media 4. Habló de la construcción del nuevo teatro del Fórum Cultural de Benavídez, que tendrá una sala con 272 butacas, un escenario de 100 metros cuadrados y dos camarines con baño para los artistas. Luego, adelantó la renovación de las plazas 21 de Septiembre, Las Américas y La Mascota.

También mencionó el avance de la construcción de los Hospitales de Diagnóstico Inmediato en Benavídez y Don Torcuato. Los mismos incluirán servicio de guardia las 24 horas, Laboratorio, rayos y camas de observación. A su vez, informó sobre el convenio firmado entre el Municipio y el Hospital Garrahan, el cual permite que los profesionales del Hospital Materno de Tigre cuenten con un equipo de videoconferencia para realizar teleconsultas sobre pacientes con patologías graves.

En referencia a trabajos de servicios públicos, Zamora anunció que se colocarán más de 1800 luminarias de vereda, las que se sumarán a las 1000 conectadas en 2018, y se pavimentarán más de 80 cuadras en toda la localidad. Por otro lado, subrayó el inicio de obra de dos jardines maternales en Don Torcuato y Tigre Centro, que contarán con tres salas con sanitarios, patio de juegos, sala de maestros, depósito de materiales, despensa y cocina.

Acompañaron al intendente, el secretario de Obras y Servicios Públicos, Pedro Heyde; el director general de Apoyo Comunitario, Alberto Figueroa; y el delegado de Banavídez Norte, Ernesto Angeli Kloster.