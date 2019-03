Preocupado por los casos de inseguridad que se siguen sucediendo, Federico Achával expresó: “Es grave que Ducoté no resuelva el problema de la inseguridad y que los vecinos tengan que seguir siendo víctimas de su falta de respuesta”.

Refiriéndose al robo una la familia del barrio Los Troncos sufrió por cuarta vez consecutiva, Achával comentó: “Qué garantía se le está dando a vecinos a los que, en un mismo año, le entraron cuatro veces a la casa hasta desvalijarlos. Cómo no van a vivir con miedo en zonas como Villa Morra si en el mismo mes roban dos veces a un mismo negocio y luego, a pocas cuadras, asaltan a una pareja de jubilados para sacarles 7 mil pesos”. Y describió que “y lo triste es que cada vez que nos enteramos de algún hecho escuchamos además que la gente fue golpeada, maniatada o amenazada de muerte”.

“Nos preocupa que los pilarenses sientan que sus barrios están abandonados. Nos preocupa que no puedan caminar tranquilos por la calle o que tengan que llegar al extremo de comprarse un perro guardián para sentirse protegidos, porque ven que del otro lado no hay un Estado que los cuida”, declaró Achával. Y agregó: “La situación es crítica. En El Faro, una institución llegó al punto de escribir en su puerta ‘por favor, no roben más’ ante la desesperación de lo que viven”.

Por eso, remarcó: “Evidentemente, el problema que hay es complejo y requiere de soluciones mucho más profundas que las que plantea el intendente. Por eso vamos a seguir insistiendo sobre la necesidad de un plan de seguridad integral”. Y concluyó: “Cada día que pasa sin que Ducoté se haga cargo de este flagelo es un riesgo más a que Pilar tenga una nueva víctima”.