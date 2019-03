Se vivió otra jornada histórica en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer en la Plaza de los Dos Congresos. “Hoy dijimos presente y difundimos la necesidad de tener leyes más justas y jueces más humanos”, aseveró Inés Ricci, concejal y referente social del partido de Pilar mientras se llevaba a cabo la marcha. Desde ese distrito de la zona norte, alrededor de las 13, partieron distintos micros hacia la Ciudad de Buenos Aires.

La jornada comenzó tempranito en la localidad de Presidente Derqui para la inauguración del Mural de los Derechos de la Mujer. Allí, los concejales Inés Ricci y Flavio “Charo” Álvarez mostraron en sus redes el flamante espacio que contiene frases y letras haciendo alusión a la lucha diaria de la mujer. “Somos el grito de las chicas que ya no están”, reflejan las leyendas en esos paredones.

Luego, el equipo partió hacia el Congreso. “Fue una jornada histórica. Más de 150 compañeras y compañeros representando a Pilar en este Día Internacional de la Mujer que volvió a ser multitudinaria, como todos los años… Porque queremos ser escuchadas y que la igualdad de derechos sea una realidad y no que quede en un simple pedido”, contó Ricci, quien encabezó una importante ronda de medios frente al Congreso.

“Acá no hay banderas partidarias ni cuestiones políticas, acá hay un grito desesperado de justicia por las que no están y prevención -concientización- para que no tengamos ningún caso más”, sostuvo la referente social en vivo por la señal Todo Noticias.

Emocionada por todo lo vivido en el día, indicó: “Hoy gritamos y marchamos para que se tomen inmediatamente las denuncias. Para que se aceleren los procesos. Para que cuiden la vida de todas y para tener una sociedad igualitaria”.

Cabe señalar que el Frente Renovador de Pilar ha presentado en el Concejo Deliberante una bateria de proyectos en defensa de la mujer, entre ellos, la creación del registro de mujeres choferes de colectivos en la Municipalidad de Pilar; la adhesión a la llamada Ley Micaela; la creación de una Oficina de Género en cada localidad; la creación de la licencia por violencia de género en la Municipalidad de Pilar; y el desarrollo de cursos obligatorios para empleados municipales sobre violencia de género.