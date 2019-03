A su vez, la intendente matancera felicitó a su equipo y a él por lo logrado y cuestionó a la gestión de María Eugenia Vidal. “Hay un Estado provincial muy ausente, con un 144 que contesta y verifica las cuestiones por teléfono y no resuelve dónde va, a dónde queda esa familia. Por eso los intendentes nos ponemos al frente de esto. Felicito a Leo como mujer, como intendenta y felicito a todos los malvinenses porque tienen un intendente muy responsable en un tema tan delicado”, declaró.

Por cuestiones de seguridad no se indica dirección del Centro Integral para la Mujer, pero aquellas víctimas de violencia pueden acercarse a la Subsecretaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia, ubicada en el primer piso del Palacio Municipal – avenida Presidente Perón 4276, Los Polvorines- de lunes a viernes de 8 a 18.

Elizabeth Farese declaró ante los medios presentes que el objetivo de este refugio es “ayudar y empoderar a la mujer para que el día de mañana pueda salir adelante y no sea rehén de una violencia”. “La gestión de nuestro intendente deja atrás ese pasado oscuro que estaba marcado por la prostitución. Lejos quedó eso y hoy decimos que nuestro distrito es el lugar de la familia y acá vamos a proteger a las mujeres”, remarcó.