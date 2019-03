Un triste clásico, las piñas en el supermercado Coto de José C. Paz. Este martes, la pelea fue entre...

El hecho fue presenciado por otra de las hijas de la pareja, llamada Paula, de 18 años, quien junto con su madre, fueron demoradas en la comisaría 1a de José C. Paz.

La mujer de 38 años identificada como Paola Córdoba, ultimó a su esposo Alberto Elio Naiaretti, de 46. Si bien en primero momento trascendió que el individuo estaba violando a una de sus hijas, fuentes policiales no confirmaron ese hecho.

Un hombre de 46 años fue asesinado a cuchilladas por su propia esposa, tras recurrentes situaciones de violencia de género. Ocurrió este sábado a la mañana en una vivienda familiar de la calle 18 de octubre 889, esquina Polonia, del barrio Santa Paula en José C. Paz.

Mató a su marido a puñaladas en José C. Paz