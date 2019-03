El presidente del Concejo Deliberante de San Fernando, Santiago Aparicio, participó del emotivo acto junto a familiares y concejales. “La estación de bombeo es producto del esfuerzo de muchos años de la vecina Beatriz. Hoy muchos vecinos de la calle Arias no sufren inundaciones ni anegamientos gracias a su compromiso”, expresó el funcionario.

