Otra sanfernandina que ocupa un cargo de gran responsabilidad es la jueza de Faltas de San Fernando, Mónica González. “En estos últimos años ha crecido efectivamente la participación de la mujer en la función pública y se ha demostrado que mujeres muy jóvenes arrancan en sus tareas con mucho ímpetu y una gran capacitación. Con el correr de los años se transforman en trabajadoras muy eficientes. Esto me pone muy contenta y se va aumentando el caudal de las que se suman a los puestos de responsabilidad”, manifestó.

Por su parte, Sandra Grimaldi es la primera contadora municipal en la historia de San Fernando. “Es un orgullo ocupar este lugar -celebró- y estoy siempre agradecida por la oportunidad que me dieron. Lo llevo adelante con mucha responsabilidad, pongo lo mejor de mí cada día y me encanta lo que hago. En el equipó de contaduría además la mayoría somos mujeres, que ayudan a que yo pueda desempeñar todo lo que hago de la mejor manera”.