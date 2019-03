Luego de entregar el reconocimiento a cada una, Tagliaferro expresó: “Estas mujeres están hoy con nosotros porque son un ejemplo de vida, por nunca bajar los brazos y por representar a un montón de mujeres que hacen la diferencia todos los días. Es importante homenajearlas y pedirles que no dejen de luchar nunca porque para nosotros son un ejemplo de trabajo, de trayectoria y, sobre todo, de vida. Para mí, es un honor conmemorar el Día de la Mujer junto a ellas”.

También se reconoció a Ayelén Coco, docente en la Escuela de Danzas José Neglia y bailarina de tango que representó a su ciudad de manera internacional; Liliana Lisone, artista que realizó exposiciones individuales y colectivas, entre ellas en el Honorable Concejo Deliberante de Morón; María Zurc, presidente de los jóvenes del club de Castelar y de los jóvenes de la colectividad en Morón; Ada Ruth Sirlih, madre de una de las víctimas del incendio ocurrido en el boliche República Cromañón, que actualmente trabaja en la contención de los familiares y víctimas, así como en tareas de concientización para que Cromañón no se repita; Gabriela Fernández, directora del Centro Educativo Rukalen, trabaja con niños y adolescentes con distintas discapacidades físicas y mentales; Stella Maris Carbone, presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Morón; Graciela Redondo, docente que impulsó distintos proyectos tecnológicos y pedagógicos en el área de la educación técnica; Gabriela Castro, quién fue destacada por participar de forma activa del gerenciamiento de la empresa y comisión de comercio internacional de la Cámara Argentina de Comercio; y Virginia Sol, por colaborar en diferentes ámbitos del distrito con vocación de servicio y compromiso.