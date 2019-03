Es importante tener en cuenta, evitar sacar la basura; no circular por calles ni zonas anegadas y no acercarse a postes ni cables caídos.

“Llevamos adelante una reunión inmediata para que participen todas las secretarías que tienen injerencia en la operativa. Con esta altura del río vamos a tener calles anegadas, pero queremos llevar tranquilidad a la comunidad, estamos preparados. Definimos tres posibles centros de evacuación en caso de ser necesarios y la disposición de dos polideportivos. Sin embargo, al momento Tigre no tiene evacuados”, señaló el intendente de Tigre, Julio Zamora. Y agregó: “La situación está siendo monitoreada desde el Centro de Operaciones Tigre junto al Sistema de Emergencias Tigre, Servicios Públicos y Defensa Civil, evaluando el desarrollo del alerta emitido por el Servicio de Hidrografía Naval”.

El Comando de Operaciones de Emergencias Municipales tuvo una reunión encabezada por el intendente Julio Zamora, donde se definieron las medidas de seguridad. Se efectúa una red de protección ciudadana en puntos estratégicos del distrito para mantener la situación bajo control. Hasta el momento, no hay evacuados.