Finalmente, indicó las diferentes políticas adoptadas por el Municipio que permitieron la expansión de los espacios públicos. “Es importante resaltar y comparar cómo en otros planes de desarrollo urbanísticos, el Estado va perdiendo espacio público. Sin ir más lejos, en la Ciudad de Buenos Aires el desarrollo de nuevos emprendimientos, como el del ex zoológico, significa la pérdida de aproximadamente un 35% del espacio público. En comparación con nuestra ciudad, los convenios urbanísticos firmados significan la captación de un alto porcentaje de plusvalía urbana y de incorporación de nuevos espacios públicos”, afirmó Cáffaro.

Osvaldo Cáffaro también ocupó parte de su discurso en elogiar el sistema de Salud municipal. “Nos tiene que enorgullecer el avance que hubo en el sistema de Salud municipal en los últimos años, existe una demanda creciente que el Hospital provincial no podría haber absorbido”, aseguró.

Más allá de su análisis y descripción de una realidad de crisis institucional, moral, económica y social, no omitió mencionar los proyectos que tiene el Municipio para el 2019.

Cáffaro manifestó que “en estos tres periodos hemos realizado honestamente lo que proyectamos y lo que las circunstancias nos permitieron” y agregó: “Despojado de soberbia y con mucha humildad creo que nuestros ciudadanos pueden mirarme a la cara y encontrar a un vecino suyo que está cumpliendo con su parte del contrato. El sillón de Rivadavia 751 es un sillón de servicio. No entender eso tiene un resultado lapidario que no se lo deseo a nadie”.

“Los Municipios queremos una economía que esté al servicio de la gente y no una población, un pueblo, que sea utilizado como variable de ajuste. Un Gobierno que rinde cuentas y festeja haber cumplido con el FMI es una mala señal”, afirmó.