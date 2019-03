A su vez, el Municipio cuenta con programas de asistencia a víctimas de violencia de género como “Mujeres que acompañan mujeres” y “Mujeres emprendedoras “. A través de “Alerta Tigre – Género” las mujeres víctimas de violencia pueden denunciar agresiones o reportar situaciones de riesgo mediante diferentes dispositivos o aplicaciones tecnológicas y por medio del Dispositivo de Alerta para Mujeres Agredidas se brinda protección a quienes denunciaron a sus parejas o ex parejas.

El 8 de marzo fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Mujer para recordar la lucha femenina por participar en pie de igualdad con el hombre en todas las esferas sociales. Así se busca ir avanzando hacia una sociedad igualitaria donde no haya discriminaciones en la política, la economía o cualquier otro ámbito.

Susana Sosa, jefa de Bomberos Voluntarios de Benavídez, señaló: “Estoy muy orgullosa, cuando comencé nunca pensé que iba a durar tanto en esta vocación. Las mujeres fueron avanzando en cuanto a la igualdad en tantos ámbitos y la verdad que me pone muy feliz ver cómo se nos integra día a día”. A su vez, Jenny Galarza Romero, presidenta del comedor “Las semillas”, de Las Tunas, manifestó: “Agradezco al intendente por este reconocimiento. Esto es una alegría; detrás mío también hay madres que ayudan al merendero”.

Este año, el encuentro se enfocó en aquellas vecinas que rompen con los estereotipos. Se homenajeó a mujeres que se dedican a actividades, profesiones u oficios no tradicionales y en otros casos, deportistas. A su vez, se brindó una distinción al personal femenino que se desempeña en Prefectura Naval Argentina Zona Delta; Policía Local; cuerpo femenino de Bomberos Voluntarios de Don Torcuato, Benavídez y Pacheco; empleadas del Centro de Operaciones Tigre y Defensa Civil.