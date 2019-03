“La preocupación que esto me genera es que este tipo de posturas termina impactando en los chicos”, declaró. “Podemos tener diferencias y discusiones, pero todos tenemos que bregar para que los chicos estén en las aulas y las escuelas estén abiertas. Todos los debates se tienen que dar con los chicos dentro de las escuelas” reiteró. “Nosotros trabajamos fuertemente para que los chicos de San Martín tengan mejor calidad educativa y mejor calidad edilicia, para que puedan aprender mejor”, concluyó.

A su vez, marcó diferencias entre las bases y la conducción sindical. “Los docentes saben que tienen dirigentes gremiales que muchas veces no los representan, y en las últimas paritarias esto quedó en evidencia, cuando muchos docentes estaban de acuerdo en aceptar la oferta salarial del gobierno y los dirigentes, muchos militantes políticos, la rechazaban, dándole la espalda a las bases”.