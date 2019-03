Durante su exposición, la diputada de Cambiemos, Maricel Etchecoin Moro, hizo foco en la lucha que miles de mujeres llevan adelante desde hace años en la búsqueda por mayor igualdad: “Este recinto no mira al costado, si no que toma uno de los temas que a nosotras tanto nos afecta. Muere una mujer cada 30 horas. Que tratemos la adhesión a esta ley nacional significa que nos importa, que nos importamos”.

