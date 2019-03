“La educación es la mejor herramienta para integrar, incluir y dar igualdad de oportunidades. Y no solo lo decimos, sino que lo hacemos invirtiendo mucho dinero para que tengamos una mejor calidad de vida en todo San Fernando”, finalizó Luis Andreotti.

Los vecinos presentes también opinaron acerca de los jardines y la atención de las docentes. Por ejemplo, Johana, mamá de la Renata, comentó: “Es el segundo año que viene mi nena y no me puedo quejar. Muy bueno el jardín y las maestras son un lujo”. Otra vecina, Mabel, abuela de Simón, sostuvo: “El jardín nos parece bárbaro, son muy educativos. Los nenes están contenidos y se los ve felices”.