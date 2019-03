Fue hecho a nuevo, se reequipó y se duplicó su superficie, integrando un nuevo espacio para realizar actividades aeróbicas. “Tenemos un gimnasio realmente muy importante, para que todos los vecinos que quieran participar de estas actividades puedan acercarse y realizarlas”, dijo el diputado provincial Juan Andreotti, quien recorrió las flamantes instalaciones.

Desde el inicio de la gestión del intendente Luis Andreotti, San Fernando lleva adelante una intensa política deportiva para mejorar la calidad de vida de los vecinos. En esta línea, y dentro de su tradicional Polideportivo 3 -ubicado en 9 de Julio y el río- se inauguró la ampliación del gimnasio, que está abierto de 8:30 a 21, y cuya duplicación de superficie permitió adjuntar al gimnasio de musculación existente un espacio cubierto para deportes aeróbicos.

El diputado provincial Juan Andreotti expresó: “Hoy es un día de alegría, porque hemos inaugurado la renovación del gimnasio del Polideportivo 3. A partir de la demanda que hay de esta actividad, hicimos todo a nuevo duplicando su tamaño, con una parte para actividades aeróbicas y agrandando la parte de musculación. Tenemos un gimnasio realmente muy importante, para que todos los vecinos que quieran participar de estas actividades puedan acercarse y realizarlas”.

“Hoy el Municipio le brinda un montón de servicios accesibles a los vecinos para que puedan hacer deporte y tomarlo como forma de vida. Es muy importante todo lo que se está haciendo en deporte en San Fernando, ya que nuestros 10 polideportivos nos permiten que miles de vecinos puedan practicarlo”, concluyó.

En cuanto a los vecinos que concurren al flamante gimnasio, Emanuel expresó: “Vengo hace poco y me parece bien, porque es una forma que la gente esté activa de un modo sano. Siempre me gustó esto, y por eso estoy acá. Me parece muy bueno que hace poco hayan renovado todo el gimnasio con máquinas nuevas, para que nosotros podamos entrenar de la mejor forma”.

Jorge, un vecino “de nacimiento”, destacó entusiasmado: “Es fantástico, y ahora es nuevo; no creo que haya en San Fernando un gimnasio privado así. Es una cosa increíble, estoy chocho por cosas como la pileta y el buen ambiente. San Fernando ha ido para adelante muchísimo, se ha diversificado mucho. Estoy contentísimo, se lo digo a todo el mundo”.

María dijo: “Me encanta. Empecé el año pasado en marzo, y veo un montón de cambios positivos. Hago gimnasia, tomo clases y vengo a hacer fierros, lo que me encanta. Los profes son buena onda, gente muy copada”.

Claudio agregó: “Es buenísimo tener un polideportivo para el vecino, accesible y muy bien equipado. La verdad que está bárbaro, muy lindo, y es un cable a tierra para mí. Vengo de trabajar todo el día a hacer gimnasia. La verdad que es excelente; los que no conocen que vengan y se acerquen que hay un buen grupo y un buen profe. Está muy lindo”.

Y Gladys concluyó: “Vengo todo el año a la colonia, pero también a veces al gimnasio. Me gusta lo aeróbico, Ritmos Latinos, y los deportes en general. El gimnasio me parece bárbaro, porque completa todo lo que se hace en musculatura. Y ahora que está el colectivo de línea, se puede venir más fácil. Me parece bárbaro y un progreso”.

Acompañaron al diputado provincial en la recorrida, el secretario de Educación y Deporte, Carlos Traverso; y la subsecretaria de Deportes, Ana Aused.