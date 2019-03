La jornada se desarrolló con normalidad, a pesar que hubo presencia de vecinos que, con carteles, protestaron por diferentes cuestiones como el Golf de Villa Adelina, la construcción de un shopping en la ex planta de Obras Sanitarias en la zona de Beccar, y el Puerto de San Isidro.

Las palabras del intendente reflejaron en varios momentos la difícil coyuntura económica y social actual. “En estos años es cuando más activo debe estar un municipio. Como intendente me ha tocado atravesar muchos momentos críticos del país y fueron los años en que más ampliamos nuestra oferta de servicios para un mayor número de vecinos que se vuelca a utilizarlos”, sentenció.

“Que las particularidades de quienes integran este cuerpo -y más aún en estos tiempos difíciles- no contaminen la obligación primaria de ser cada día mejores servidores públicos para nuestros conciudadanos”, dijo en un recinto completo frente a concejales, consejeros escolares, funcionarios y simpatizantes de las distintas fuerzas políticas.