Sobre el debate salarial de los docentes expresó: “Todo debate se debe dar con los chicos en las aulas, cada día cuenta y no podemos perder días de clases. Hoy fue un síntoma positivo porque esta mañana abrieron todas las escuelas de Tres de Febrero y la adhesión al paro no superó el 30 por ciento”.

