“Los docentes hacen un esfuerzo enorme y atraviesan un montón de dificultades, como tenemos todos en cualquier trabajo, pero ellos tienen el plus de estar todos los días con los chicos, de escuchar las problemáticas externas, de contener, de formar, un complemento que no todos ven o lo valoran, y hay que agradecérselos. Desde nuestro humilde lugar haremos todo lo posible para que los establecimientos educativos donde les toque enseñar, estén en condiciones”, finalizó Nardini.

This site is protected by wp-copyrightpro.com