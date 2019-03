“Cuando la gente se pregunta por qué el Municipio luego de 59 años hace jardines infantes es porque cuando caminamos por las calles los vecinos no solamente nos piden por los arreglos de los asfaltos, la iluminación, los pozos y la salud, sino que también nos cuentan que sus hijos o nietos no consiguen vacantes para el nivel inicial. Por eso el Municipio invierte y está presente más que nunca para que nuestros niños y niñas tengan un lugar y así seguir llenando de educación todos los rincones de Escobar”, expresó Sujarchuk, quien estuvo acompañado por la inspectora distrital, Patricia Froy; la inspectora del Nivel Inicial, Roxana Carta Beltaco; y otras autoridades educativas municipales.

