Lo denunció en Facebook una vecina de Morón. La victima de la agresión aseguran que no quiere hacer...

El año pasado, personal de seguridad terminó también a puñetazo limpio con un hombre al que acusaban de haber robado en el interior del supermercado. Cuatro empleados lo redujeron de manera ilegal (solo lo puede hacer la policía), y le revisaron las pertenencias. No tenía nada.

Los hechos conflictos en el lugar son moneda corriente. Si no es una gran barata de juguetes que ocasiona desmanes, es la violencia social que parece abundar en la zona y que se manifiesta en el negocio, como ocurrió semanas atrás cuando un cliente y un repositor terminaron a las trompadas porque, según trascendió, “se hablaron mal”.

Un triste clásico, las piñas en el supermercado COTO de José C. Paz. Este martes, la pelea fue entre dos mujeres que se trenzaron de los pelos por una oferta de milanesas. Encuesta en historia de Instragram : Por qué es tan violento el super paceño.

Un supermercado de José C. Paz se convirtió en el ring del conurbano