Al respecto, Antonella Benítez, reina de la comparsa O´Bahía, destacó: “No sabía con qué nos íbamos a encontrar y fue una noche maravillosa. Fue muy similar a nuestra fiesta, la gente le puso mucha energía, no lo podemos creer. Nos sentimos súper bien recibidos”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com