Vamos unidos para que los derechos no sufran la amenaza constante de un gobierno insensible.

El programa del gobierno nacional está acabado. Cambiemos forma parte del catálogo de los fracasos argentinos. No saben cómo salir del lío en que se metieron y en el que nos metieron a todos.

Macri miente, mintió y seguirá mintiendo. No tiene otra forma de sostenerse que mintiendo.

Tres años de Macri alcanzaron para desorganizar todo. Las familias argentinas están sufriendo las consecuencias de la incapacidad y la falta de sensibilidad de un gobierno que no acertó en casi nada.