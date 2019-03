Cientos de familias se acercaron a la avenida Tratado del Pilar, entre la ex Ruta 8 y Panamericana, para...

Finalizada la etapa de inscripciones, continuarán aceptándose nuevos alumnos en los talleres que no tengan cubiertas las vacantes máximas. En aquellos que sí, se abrirán listas de espera.

Como sucede los últimos años, la inscripción para cada taller se realizará en el mismo lugar, día y horario en el que se dictarán las clases iniciado el ciclo lectivo. Para concretarla, se debe llevar una fotocopia del documento y abonar el bono contribución de Asociación Cooperadora de Cultura en concepto de inscripción. Cabe destacar que quienes participaron de los talleres de verano, no deberán volver a pagarlo.