Mauro, que concurrió junto a su esposa e hijo, remarcó: “Una noche llena de familias, muy divertida y colorida. Me encantan las cosas que organiza el Municipio”.

Y Valeria, que vive en Campana y concurrió junto a su esposo, afirmó: “Este corso es espectacular. Somos de Campana y la verdad que no nos arrepentimos de venir. Los chicos están muy contentos y además se ganaron una bicicleta”.

Nora, otra vecina, agregó: “Vengo de Uruguay y es la primera vez que estoy en San Fernando. Estoy sorprendida por la calidad de las murgas, y ‘Unión Sanfernandina’ me encantó. Esto es una fiesta familiar y el ambiente es muy seguro”.

Por su parte, la periodista Majo Martino, agregó: “Me parece espectacular, estoy encantada con el trabajo que tiene cada carroza. Me parece muy importante que exista esto para los vecinos y es fundamental transmitir un poco de alegría para estos tiempos difíciles que está atravesando el país”.

Uno de los famosos que se involucraron, Nazarena Vélez, destacó: “El corso está cada año más grande, es impresionante la cantidad de familias que vienen. Estoy orgullosa de participar todos los años, soy vecina de San Fernando y me encanta. El trabajo de las comparsas es increíble, los trajes tienen un gran trabajo detrás, me deja anonadada”.