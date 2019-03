Federico Ferreyra, concejal del Gen, conversó con SMnoticias y habló sobre la situación económica actual, y el impacto que la crisis tiene en el Colectivo Tres de Febrero, donde, reconoció, aumentó la demanda vecinal. Asimismo, el referente local de Margarita Stolbizer, se refirió al armado de un frente político alternativo al actual gobierno y al kirchnerismo.

“El verano nos deja una sensación de angustia por lo que se está viviendo en el día a día, con una situación económica muy mala. Vemos comercios con muchas persianas cerradas, y nos acercamos a las pymes que nos reconocen que tienen trabajo pero no les alcanza para llegar a fin de mes”, comenzó indicando el edil.

Planteó luego que los vecinos “terminaron el 2018 con mucha angustia y el 2019 lo arrancaron igual”, debido a los tarifazos anunciados por el gobierno nacional. “Lo local está golpeado por las políticas nacionales, y el Municipio va en sintonía con eso. En ningún momento la gestión municipal se apartó y apuntó a solucionar las necesidades de los que menos tienen”, añadió. Y opinó: “Hoy la prioridad de la gestión sigue siendo el marketing, pero la realidad es que el vecino está sufriendo mucho”.

Consultado por el impacto que la crisis tuvo en los espacios comunitarios de los que forma parte, Ferreyra explicó que “Gente de Tres de Febrero es una herramienta en la que venimos trabajando hace tiempo”. “La construimos con amigos y militantes para tratar de ayudar entre todos a los que menos tienen. A partir de ahí logramos conformar el Colectivo Tres de Febrero, con el cual pudimos interactuar con instituciones y vecinos. Sirvió para tender lazos entre vecinos y entre todos ayudarnos en lo que vamos necesitando”, clarificó.

“Las demandas vecinales aumentaron, y lo vemos todos los días”, declaró, y comparó: “En el año 2001 la pasaba mal la gente que no tenía trabajo, o el que lo perdía, porque sabía que al otro día no comía. Hoy, muchos vecinos que trabajan todo el día no llegan a fin de mes”. “La realidad es dura para la mayoría de los vecinos”, completó.

En cuanto a lo electoral, el dirigente dijo que trabajan para darle a la gente “una opción seria y con propuestas”. “Estamos trabajamos para encontrar a la figura que lleve adelante esta propuesta”, indicó, y elogió al dirigente Roberto Lavagna. “Lo concreto es que tenemos que salir de la grieta, de un país dividido en dos miradas”, reclamó, y sostuvo que “el discurso del presidente Mauricio Macri hoy en el Congreso fue muy parecido al último de Cristina Kirchner en el mismo lugar, a los gritos y tratando de mostrar desesperadamente lo que se hizo”.

“Creo que el vecino no se siente cómodo con esta realidad, tampoco se sentía como en los últimos años del kirchnerismo. Solo hay una parte de la política que se siente cómoda en este enfrentamiento”, consideró. “Lo importante es construir propuesta y definir el tipo de país que queremos. En base a eso, los espacios se van a ir acomodando”, comentó, ante la pregunta sobre los acuerdos con otras fuerzas, y añadió: “A nuestro espacio se acercan muchos radicales descontentos con Cambiemos, y muchos peronistas que no están conformes con lo que venía pasando antes y no quieren volver a repetir errores”. “El objetivo es armar un acuerdo amplio, serio y cargado de propuestas para salir de esta situación”, finalizó.