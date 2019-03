Aseguró también que la víctima “por miedo no quiso ir con nosotros hoy a hacer de nuevo la denuncia”. “Teme que su suegra le saque a sus hijos”, completó, aunque aclaró que horas más tarde hubo presencia policial y Florencia se fue en un patrullero a la comisaría.

