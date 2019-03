El diputado provincial del Frente Renovador, Rubén Eslaiman, conversó con SMnoticias y analizó el escenario político a nivel nacional y provincial. En lo electoral, dejó en claro que trabajan por la candidatura presidencial de Sergio Massa, quien consideró “puede llevar adelante un gobierno de unidad nacional”. En cuanto a San Martín, cuestionó al actual intendente, pero ante la consulta sobre la posibilidad que Cambiemos gobierne el distrito, remarcó: “Con todas las diferencias, siempre vamos a preferir un gobierno peronista”.

Inicialmente, ante la consulta sobre la situación económica general, Eslaiman planteó que “el gobierno no está pensando en los trabajadores y en los que menos tienen, están gobernando para los que más tienen”. “Hoy la mayoría de las personas vive un presente muy complejo, entre otras cosas, por el nuevo tarifazo que decretó el gobierno nacional. La Provincia no escapa a la realidad de la Nación y sufrimos todos las consecuencias de las medidas del gobierno”, añadió.

“María Eugenia Vidal tiene que cumplir órdenes de su jefe, y por eso no ha sido una buena gobernadora”, lanzó luego, y entendió que el conflicto docente es una muestra de su mala gestión. “El gobierno de Cambiemos representa una nueva frustración para el pueblo argentino”, sentenció.

En lo político, el diputado remarcó que “más allá de las diferencias políticas, nuestro bloque trabajó como corresponde”. “No hemos sido una oposición destructiva sino de carácter propositivo”, destacó, pero señaló: “Nuestro deseo es que termine el año con un nuevo presidente. Entendemos que el ciclo de Mauricio Macri se ha cumplido. Ha sido un mal presidente”.

“Nosotros trabajamos para construir una alternativa. Vemos que se viene una elección en tercios, y nuestro espacio -Alternativa Federal- tiene a candidatos como Sergio Massa, Roberto Lavagna, Juan Manuel Urtubey y Miguel Ángel Pichetto. Es un espacio con volumen, seriedad y un equipo económico importante, que es lo que hoy necesita la Argentina”, agregó.

Consultado por la unidad de todo el arco peronista, incluido el kirchnernismo, el dirigente del Frente Renovador entendió que “falta mucho para el cierre de listas”. “Nosotros tenemos un candidato, que es Sergio Massa, y estamos trabajando para que llegue en las mejores condiciones a las elecciones”, declaró.

Comentó además que es “la única persona que puede superar a la llamada grieta”, y reveló que “conversa con todos los actores políticos”. “Puede ser quien lleve adelante un gobierno de unidad nacional”, analizó, y expuso que “hoy se necesita que todos los sectores políticos opositores acuerden diez puntos de gestión primordiales para sacar adelante al país”. Asimismo, defendió la idea de una gran interna opositora.

Finalmente, ante la consulta sobre la actualidad de San Martín, Rubén Eslaiman ponderó el trabajo de los concejales del Frente Renovador y dijo que “como diputado provincial siempre que he podido dar una mano lo he hecho, sin mirar cuestiones políticas o partidarias”. “Desgraciadamente, San Martín no está bien. Tenemos índices de inseguridad muy altos, y dado nuestro perfil industrial estamos siendo castigados por la situación económica y el desempleo”, manifestó.

“La gestión de Gabriel Katopodis no es buena, más allá que por tratarse de un año electoral vemos una cantidad de obras y calles cortadas por todo San Martín. Lamentablemente, la pregunta que surge es porque eso no se hizo antes. Sin embargo, ante la pregunta por un posible acuerdo destinado a evitar que Cambiemos triunfe en San Martín, aseveró: “Con todas las diferencias, siempre vamos a preferir un gobierno peronista”.