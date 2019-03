En tanto, efectivos de la comisaría décima de Ingeniero Budge fueron alertados por el ataque y aprehendieron como principal sospechoso a la ex pareja, que fue acusado por el delito de “lesiones graves”.

“Cuando llego a la casa ya le habían apagado las llamas pero tenía un poco de fuego al costado, el pelo y la cara prendido”, aseguró la hermana, quien agregó que “él estaba al lado de ella y le decía ‘Vanesa quedate tranquila, no tenés nada’”.

Según relató Carolina, una de las hermanas de la víctima, los chicos vieron cuando el hombre “le tiró alcohol, le puso la traba y la prendió fuego”, tras lo cual no los dejaba salir de la vivienda.

Fuentes policiales informaron a Télam que la mujer, identificada como Vanesa Caro, estaba junto a sus cuatro hijos, todos menores de 10 años, y comenzó una discusión con su ex esposo, llamado Leonardo Zeniquel, de 34, del que estaba separado desde hacía casi un año.

Una mujer de 38 años sufrió quemaduras en el 70 por ciento del cuerpo tras ser prendida fuego delante de sus cuatro hijos en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, y por el ataque detuvieron a su ex esposo, informaron hoy fuentes policiales.