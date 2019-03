Los vecinos y espectadores también dieron su opinión. Elena, del barrio San Jorge, dijo: “Es hermoso, prolijo, organizado. Y todas las murgas están lindas”. José, vecino de San Fernando, agregó: “Es espectacular, lo mejor que he visto. Muy bueno”.

Y su compañera de desfile, Celeste Muriega, agregó: “Estoy dando todo. Es la primera vez que tengo la posibilidad de ponerme el traje, me lo calcé y estoy sambando, poniendo lo mejor de mí, disfrutando de la alegría de la gente que es muy positiva, hermosa y tiene ganas de divertirse. Espero que les guste”.

Adabel Guerrero, quien desfiló como pasista de Unión Sanfernandina, dijo: “Después de haber sido mamá, estuve mucho tiempo sin bailar, y volver a ponerme el traje junto a los brillos, las luces, la música me hace sentir en el cielo. Estoy feliz, la estoy pasando bomba. Gracias por invitarme”.

Entre los famosos que participaron del Corso, estuvo Migue Granados, quien opinó: “Es divino; me invitaron y me dijeron que era un gran espectáculo, y así fue. Terrible, porque aparte de la gente que está acá, hay toda una movida sobre la calle Avellaneda. Se nota que han trabajado mucho. Esto es muy lindo”.

Al respecto, el presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, expresó: “Estamos muy contentos porque, de alguna manera, acá está todo el pueblo de San Fernando. Nuestro corso es gratuito, con más de 80 mil personas que vinieron a disfrutarlo en paz y con mucha seguridad, ya que hay cacheo, y no se vende alcohol. Lo más importante es que la familia venga a disfrutar, que es lo que queremos desde el Municipio de San Fernando. El intendente siempre nos pide que estemos cerca de la gente, y aquí se nota que hay una comunión entre ellos y San Fernando”.