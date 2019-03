No es el primer encuentro entre los dirigentes, ya que el mandatario salteño ya había estado junto...

Al respecto del camino de la oposición para concretar una propuesta que cambie la situación, el dirigente de la CNCT dijo que “viendo lo que está sucediendo en el ámbito nacional, provincial y distrital creo que hay otro camino, el cual va a ser liderado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la líder de la oposición y la más representativa que tenemos para enfrentar a este gobierno neoliberal”.

“En Tres de Febrero sufrimos fuertemente la falta de trabajo para los cooperativistas del distrito, no hay voluntad política ni de la gestión del intendente Diego Valenzuela de ir generando trabajo digno por intermedio de las cooperativas, y eso que el año pasado el HCD aprobó que las cooperativas serían proveedores y participarían de las licitaciones. Pero qué podemos esperar, cerró una fábrica importante como Metalpar, donde 500 trabajadores quedaron sin trabajo, y el intendente brilló por su ausencia”, exclamó.