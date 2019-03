Cientos de familias se acercaron a la avenida Tratado del Pilar, entre la ex Ruta 8 y Panamericana, para...

Miles de familias disfrutaron ayer de la tercera jornada de la gran fiesta del Carnaval de la Familia. A partir de las 20 el ritmo y el color invadió la avenida Tratado del Pilar, entre la ex Ruta 8 y Panamericana, donde 9 murgas desfilaron con todo su esplendor ante más de 10 mil personas.