El corsódromo malvinense cuenta con más de 400 metros cubiertos por gradas de ambos lados de la avenida Presidente Perón. Hubo 11 pantallas gigantes en distintos puntos del recorrido para que el público no se pierda detalle. Además, se realizó la tradicional feria de artesanos, microemprendedores y patio gastronómico. Completaron la organización del evento, Seguridad, Defensa Civil y Emergencias, ambulancias del sistema de salud local, servicio de hidratación, tribuna para personas con discapacidad y estacionamiento gratuito. Estuvo y está prohibido para este domingo, el ingreso y la ingesta de alcohol.

El jefe comunal disfrutó junto al público de las murgas que desplegaron su brillo y contagiaron su alegría al público. “Antes de ser intendente siempre soñé con que la cultura sirva de contención, que las murgas puedan mostrarse ante su público, que son sus vecinos. Ahora se puede disfrutar, de manera tranquila, en forma gratuita para fomentar la inclusión y eso nos pone felices. Vamos creciendo cada año y mejorando. ¿Por qué nosotros no podíamos tener un Carnaval de la Familia con estas características?”, afirmó.

Como cada año, el intendente Leo Nardini estuvo presente en la fiesta de la familia. “Increíble ver como disfrutan de esta cuarta edición las familias de Malvinas Argentinas, más familias que vienen de otros municipios, porque año a año nos vamos esmerando en equipo para que sea puro disfrute”, aseguró. Y agregó: “Esto es Malvinas Argentinas, un lugar en el que a todo le ponemos el corazón para que nuestro slogan no quede vacio y seamos realmente el lugar de la familia”.