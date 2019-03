Otra vecina, Marta, opinó que “es muy lindo, familiar y estamos con mis nietos muy contentos; muy buena la organización y la seguridad”. Por su parte, Lali afirmó que “esta hermoso, yo soy de Quilmes pero me vine para acá para verlo, puedo decir que es muy lindo y me encantó”.

“Es la primera vez que recibo una distinción en tantos años de murguero. Es un honor haber sido parte de todo esto que no dios el intendente. Estoy orgulloso de San Fernando. Esto es algo que no se ve en otros lado”, sostuvo Mingo.

“Me encanta, estoy sorprendida por las carrozas, los trajes y todo el trabajo que realizaron. Los felicito la verdad. Me gusta ver que está lleno de chiquititos y familias. Los balcones con gente bailando. Es un reflejo de cómo se vive. Estoy muy contenta de estar acá”, manifestó la reconocida Majo Martino.

También participó el artista Mariano de la Canal, quien es un habitué del Gran Corso. “Viene muy bien y cada año es mejor. Soy vecino, vivo acá en San Fernando y me encanta venir a divertirme un rato con la gente, a pasar un lindo momento. Cada vez mejor el corso y viene gente de la tele a sumarse”, aseguró.

También hubo reconocidas figuras del espectáculo que se sumaron al Gran Corso de San Fernando. La humorista ‘Rosita’ consideró: “La verdad no tiene nada que envidiarle al carnaval de Gualeguaychú ni al de Corrientes. Realmente, San Fernando está a la altura de los carnavales nacionales. Es impresionante la cantidad de gente con vecinos de tantos municipios”.