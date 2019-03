Presente, el secretario general de SUTEBA y de la CTA, Roberto Baradel, remarcó: “Tenemos que defender la educación pública de calidad y unirnos para que el gobierno provincial no destruya el sueño de nuestros estudiantes y maestros”. Por su parte, Laura Santillán, docente de la Escuela 22 y 3 de Don Torcuato y antropóloga, dijo: “Agradezco la convocatoria a este foro, el cual intenta que no se sigan desmantelando los establecimientos estatales. Necesitamos escuelas para las mayorías y de calidad”.

Además, criticó a Vidal por no mencionar en la apertura de sesiones el hecho trágico de la Escuela 49 de Moreno, donde en el mes de agosto del 2018 una explosión ocasionada por una fuga de gas terminó con la vida de la vicedirectora y un auxiliar. “Este caso tiene que ser bisagra para que los establecimientos sean de calidad y estén en condiciones, para que nuestros hijos se mantengan seguros”, consideró.

“Desde la Provincia no se transmite el real estado crítico que están atravesando las escuelas públicas bonaerenses. En Tigre, hace un año, se firmó un convenio donde se comprometieron a hacer jardines de infantes, una escuela y diversas refacciones edilicias que no han cumplido. Los docentes quieren enseñar, los chicos quieren aprender y queremos tener una gobernadora que sepa gobernar”, expresó Zamora.

El presidente del Partido Justicialista de Tigre e intendente municipal, Julio Zamora, volvió a cuestionar el accionar de la Provincia por no negociar con buena voluntad el salario de los maestros y que por ello, está dejando a la buena de Dios la enseñanza de todos los bonaerenses. Lo hizo en el marco del lanzamiento del Foro en Defensa de la Educación Pública, llevado adelante por maestros, profesores, alumnos y todos los integrantes que componen la comunidad educativa.