La noticia llegó al Whatsapp de SMnoticias. Se trata de un empleado de la Municipalidad de José C....

La movilización fue el viernes cerca de las 18 en el barrio y se solicitó que el gobierno municipal tome cartas en el asunto. “Hubo fines de semana donde no se podía respirar literalmente. El humo es lo más visible por la quema de basura”, le explicó un vecino a SMnoticias.

José C. Paz: Vecinos del barrio San Atilio marcharon contra un basural a cielo abierto